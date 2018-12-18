В Тюмени столкнулись две легковушки, пострадали пять человек

В Тюмени произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Около 15.00 17 декабря около дома №34 по улице Ветеранов Труда столкнулись "Лада Приора" и "пятерка" "Жигулей". 25-летняя водитель "Приоры" при повороте налево не пропустила встречный транспорт.

Пострадали пять человек: водитель "Приоры", 40-летний водитель и трое пассажиров "Жигулей", среди которых 14-летний подросток. Предварительно, водитель последней получил перелом предплечья, у остальных – ушибы.