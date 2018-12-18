18 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени столкнулись две легковушки, пострадали пять человек

В Тюмени произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Около 15.00 17 декабря около дома №34 по улице Ветеранов Труда столкнулись "Лада Приора" и "пятерка" "Жигулей". 25-летняя водитель "Приоры" при повороте налево не пропустила встречный транспорт.

Пострадали пять человек: водитель "Приоры", 40-летний водитель и трое пассажиров "Жигулей", среди которых 14-летний подросток. Предварительно, водитель последней получил перелом предплечья, у остальных – ушибы.

Авария Ветеранов Труда 34(2018)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

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В Тюмени столкнулись две легковушки, пострадали пять человек

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Теги: Ветеранов Труда 34, авария



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