18 Декабря 2018
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СМИ: Глобальный ремонт здания Госдумы обойдется почти в 2 млрд рублей

Ремонт комплекса зданий Госдумы, перенесенный на 2019 год, может обойтись в 2 миллиарда рублей, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что реконструкция здания Госдумы на Охотном Ряду запланирована на 2018 год, согласно ФАИП, на это выделено 710,4 млн рублей.

Теперь, по данным издания, контракт стоимостью 123,42 млн рублей заключен с "Моспроектом-2" Михаила Посохина. Задание на проектирование засекречено под грифом "для служебного пользования".

"Моспроект-2" получил контракт вместо двух расторгнутых в октябре – на проекты расширения думского зала пленарных заседаний (35,7 млн) и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы (21,5 млн).

В новом контракте появились дополнительные объекты реконструкции – столовая на 162 места, ресторан на 200 мест, два кафе – на 80–100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже, а также магазин-кулинария на первом этаже.

Также планируется переделать шесть оконных проемов на северном фасаде здания Госдумы в двери, переоснастить зал, сети для видеоконференций, парламентское ТВ и спецсвязь.

По оценкам издания, обновление нижней палаты обойдется бюджету почти в 2 млрд рублей.

В феврале сообщалось, что вслед за реконструкцией здания Госдумы начнется строительство восьмиэтажного здания Совета Федерации (СФ) с переходом в нынешнюю резиденцию.

На разработку проекта в этом году выделено 60 млн рублей, а на строительство в 2019 и 2020 годах -1,63 млрд рублей. Заказчиком проекта выступает Управделами президента (УДП), а проектировщиком - НИЦ "Строительство" во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым.

Новое здание в восемь этажей (в том числе два подземных) позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов. Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тыс. кв. м, что почти удвоит занимаемую сейчас СФ площадь в этом квартале.

Также сообщалось, что кроме расширения парламентских площадей, УДП после президентских выборов займется реконструкцией Дома правительства на Краснопресненской набережной.

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СМИ: Глобальный ремонт здания Госдумы обойдется почти в 2 млрд рублей

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Теги: госдума, реконструкция



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