Генетики обнаружили новый фактор, влияющий на пол ребенка

Ученые Мельбурнского детского научно-исследовательского института Мердока открыли новый фактор в определении пола будущего ребенка.

Известно, что носители хромосом XX рождаются девочками, а XY – мальчиками.

Как выяснилось, Y-хромосома содержит в себе некий критический ген, названный SRY. А он, в свою очередь, влияет на другой - SOX9, высокий уровень которого приводит к развитию яичек. Низкий же его уровень, наоборот, способствует созданию яичников.

Обычно эмбрионы с хромосомной парой XX и низким уровнем гена SOX9 рождаются девочками. Однако иногда эмбрион с хромосомной парой XY может иметь недостаточный уровень усилителей потока гена SOX9, что приводит к тому, что ребенок рождается с нарушением полового развития.

Обратная аномалия может произойти и с эмбрионом-девочкой, у которой уровень гена SOX9 слишком высок.

В будущем ученые, возможно, смогут искусственно повышать или понижать интенсивность усилителей. Для этого необходимо досконально изучить структуру человеческой ДНК, пишет ВладТайм.

Ранее российские генетики пришли к выводу, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками. Специалисты проанализировали данные 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева.

Поиск родственников осуществлялся в рамках ДНК-теста "Генеалогия", который также выявляет происхождение по отцовской и материнской линиям и определяет этническую принадлежность человека.

В результате в исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 - четвертого, 39 и 27 - третьего и второго поколений соответственно.

Поиск родственников происходил по внутренней базе компании, в которую входят люди, прошедшие ДНК-тест "Генеалогия". Желающие найти родственников присылают в лабораторию пробирки с биоматериалом.

Клиенты Genotek прошли ДНК-тест, после чего специалисты исследовали их хромосомы и сравнили между собой.