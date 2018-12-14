Бывший менеджер группы "Сумма" объявлен в международный розыск

Бывший менеджер группы "Сумма" Денис Клопнев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Такое решение принял Тверской суд Москвы, передает "Интерфакс".

Экс-директор по сопровождению группы обвиняется в организации нападения на дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова.

"Избрать в отношении Клопнева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ", - говорится в решении суда.

Сообщается также, что несколько сотрудников службы безопасности "Суммы" заочно арестованы.