13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника В России

В России создан анонимный мессенджер

Олег Илларионов, экс-разработчик "ВКонтакте", запустил приложение-мессенджер, которое гарантирует пользователям полную анонимность.

Утверждается, что номер мобильного телефона пользователя удаляется сразу же после регистрации аккаунта.

Также не нужно загружать на аватарку свое фото и можно не придумывать никнейм. Для поиска друзей необходимо использовать зашифрованные хэш-функции мессенджера, пишет "360".

При выборе особого режима - "режима котов" - отслеживание контактов друзей становится невозможным.

Ранее сообщалось, что социальная сеть "ВКонтакте" работает над самостоятельным приложением-мессенджером под названием "VK Me" для обмена сообщениями.

Приложение пригодится в тех случаях, когда пользователь не хочет отвлекаться на ленту соцсети, группы и уведомления из приложения "ВКонтакте".

Когда состоится официальный выход приложения - не сообщается. В настоящее время ведется закрытое тестирование. Известно, что оно будет работать на платформах Android и iOS.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России создан анонимный мессенджер

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: анонимный мессенджер, FaceCat



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети