В России создан анонимный мессенджер

Олег Илларионов, экс-разработчик "ВКонтакте", запустил приложение-мессенджер, которое гарантирует пользователям полную анонимность.

Утверждается, что номер мобильного телефона пользователя удаляется сразу же после регистрации аккаунта.

Также не нужно загружать на аватарку свое фото и можно не придумывать никнейм. Для поиска друзей необходимо использовать зашифрованные хэш-функции мессенджера, пишет "360".

При выборе особого режима - "режима котов" - отслеживание контактов друзей становится невозможным.

Ранее сообщалось, что социальная сеть "ВКонтакте" работает над самостоятельным приложением-мессенджером под названием "VK Me" для обмена сообщениями.

Приложение пригодится в тех случаях, когда пользователь не хочет отвлекаться на ленту соцсети, группы и уведомления из приложения "ВКонтакте".

Когда состоится официальный выход приложения - не сообщается. В настоящее время ведется закрытое тестирование. Известно, что оно будет работать на платформах Android и iOS.