12 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Трамп грозит приостановить работу правительства

Президент США Дональд Трамп приостановит работу правительства и бюджетных организаций, если конгресс не примет бюджет, включающий в себя расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

Заявление Трамп сделал во время дискуссии с лидерами Демпартии США в конгрессе и сенате Нэнси Пелоси и Чаком Шумером, передает Regnum.

Американский президент заявил о том, что ему необходимо $5 млрд.

Напомним, в конце июля 2017 года палата представителей Конгресса США приняла закон, предусматривающий возведение стены на границе с Мексикой. В августе этого года Трамп заявил о начале строительства, добавив, что "у нас есть 1,6 млрд долларов".

Ранее в указах президента отмечалось, что за строительство стены заплатит само латиноамериканское государство.

7 декабря американский сенат одобрил временный бюджет до 21 декабря. Если до этого срока американский президент не одобрит бюджет на 2019 год, то правительство и государственные организации США могут быть закрыты.

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Трамп грозит приостановить работу правительства

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Теги: дональд трамп, стена, мексика



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