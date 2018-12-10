11 Декабря 2018
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Путин может посетить прощание с правозащитницей Алексеевой

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщало Накануне.RU, глава Московской Хельсинской группы умерла в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни.

"Я этого не исключаю, конечно", — передаёт "РИА Новости" слова Пескова, ответившего на вопрос журналистов о возможности участия Путина в церемонии прощания с Алексеевой.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что завтра, 11 декабря, будет проведено заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Конечно, в такой день не отдать дань памяти Людмилы Алексеевой было бы невозможно", — добавил отметил он.

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Путин может посетить прощание с правозащитницей Алексеевой

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Теги: Владимир Путин, Людмила Алексеева



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