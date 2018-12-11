Путин посетил траурную церемонию прощания с Людмилой Алексеевой

Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Она проходила в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин положил цветы к гробу и выразил соболезнования родственникам.

Напомним, глава Московской Хельсинской группы умерла в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни. Пресс-секретарь президента ранее не исключил, что Путин приедет проститься в правозащитницей.

Алексеева - автор более 100 работ по вопросам прав человека. Она имеет ряд наград, в том числе французский орден Почетного легиона, госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, командорский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".