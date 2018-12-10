10 Декабря 2018
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Испанский "Вильярреал" уволил главного тренера за три дня до матча со "Спартаком"

Испанский "Вильярреал" объявил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Специалист отправлен в отставку после поражения от "Сельты" в домашнем матче чемпионата Испании со счетом 2:3. Он работал в "Вильярреале" с сентября 2017 года.

Стоит отметить, что первый матч после ухода Кальехи команда проведет с московским "Спартаком". 13 декабря они сыграют в Испании в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, "Спартак" сам не так давно сменил главного тренера. Вместо отправленного в отставку Массимо Карреры столичную команду возглавил Олег Кононов.

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Испанский "Вильярреал" уволил главного тренера за три дня до матча со "Спартаком"

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Теги: Вильярреал, тренер, Спартак



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