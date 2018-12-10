Верховный суд объяснил, когда можно изымать единственное жилье у должников

Верховный суд России объяснил, в каком случае иммунитет с единственного жилья должника может быть снят. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрела дело Анатолия Фрущака.

Ранее Фрущак, который задолжал своему кредитору 8 млн руб. (со временем сумма выросла до 13 млн) подал заявление о банкротстве и попросил суд исключить из конкурсного имущества единственную пятикомнатную квартиру в Одинцове стоимостью около 28 млн руб. Три суда дали иммунитет этой квартире, поскольку она была единственной пригодной для жилья, но Верховный суд отменил его, увидев в действиях должника злоупотребления правом иммунитета.

По мнению Верховного суда, Фрущак недобросовестным путем попытался сохранить эту квартиру: хотел добиться иммунитета на изъятие жилья с помощью фиктивного развода и дарения ее бывшей супруге, но при этом у него была более скромная квартира, из которой он недавно выписался. Было установлено, что Фрущак прописался в дорогой квартире после того, как подал заявление о банкротстве в 2017 году, хотя жилье в Одинцове находится в его собственности с 2008 года.

Все эти действия суд признал недобросовестными, нацеленными на сохранения недвижимости и невыплату крупного долга, и направил дело на повторное рассмотрение. ВС указал на действия должника, но квартира по-прежнему остается его единственным жильем, иммунитет на которое подтвердил Конституционный суд.

Как напоминает Infox.ru, ранее Министерство юстиции разработало законопроект, который предлагает решение подобных ситуаций: он разрешает взыскание части единственной квартиры должника. Проект предполагает и соблюдение конституционных норм, и ответ должников перед кредиторами, но пока не принят.

Как сообщало Накануне.RU, недавно министр строительства РФ Владимир Якушев рассказал, при каких условиях ставка по ипотеке достигнет обещанных 8%. По его словам, многое будет зависеть от дальнейшей ситуации на рынке.