10 Декабря 2018
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Россияне оценили состояние российской науки

Россияне разделились во мнении по поводу состояния российской науки. Такие данные обнародовал ВЦИОМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Респондентам также было предложено оценить компетентность российских ученых. Исследование показало, что 36% россиян считают, что российские ученые более компетентны, чем зарубежные. "Еще 37% опрошенных говорят, что компетентность наших ученых находится на том же уровне, что и у зарубежных", - говорится в материалах опроса. Тем не менее 16% респондентов уверены, что представители российской науки менее профессиональны.

Наиболее успешно, по мнению граждан, российская наука развивается в космической и военной сферах (по 30%). "На втором месте в "народном" рейтинге с большим отрывом находится здравоохранение (11%). На третьем – атомная и ядерная энергетика, а также физико-математическая сфера (по 7%)", - отметили во ВЦИОМ.

Более трети (36%) наших сограждан считают здравоохранение сферой, которую нужно развивать и поддерживать. 20% россиян указывают, что в развитии нуждается сфера образования, еще 12% - сельское хозяйство. Другие сферы называют реже: космическая – 7%, военная – 6%, автомобилестроение и промышленность – по 5%.

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Россияне оценили состояние российской науки

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Теги: ВЦИОМ, наука, опрос



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