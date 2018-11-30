30 Ноября 2018
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На два месяца под стражу. Суд избрал меру пресечения для экс-замгубернатора Зауралья

Днем 30 ноября Курганский городской суд избрал меру пресечения бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову, передает корреспондент Накануне.RU.

Следствие ходатайствовало об аресте, так как считает, что Ванюков может оказать давление на свидетелей. Также сторона обвинения сообщила, что родственники экс-замгубернатора якобы знали о "темных" делах бывшего чиновника.

Сам Ванюков попросил суд оставить его под домашним арестом. "Я сам готов сотрудничать с ФСБ и со следствием. Куда я могу уехать? Здесь моя семья, паспорта все я сдал. Тем более, у меня на иждивении малолетняя дочь находится", - сказал подозреваемый.

Адвокат бывшего чиновника разрешил задать вопрос присутствующему в зале суда отцу Ванюкова. Пенсионер Александр Ванюков отметил, что разрешает, чтобы в его квартире, где прописан сын, в случае избрания ему меры пресечения в виде домашнего ареста установили видеонаблюдение и другое дополнительное спецоборудование, направленное на контроль Ванюкова на период следствия.

Но судья Сергей Лушников постановил отправить Ванюкова под стражу на два месяца, до 28 января 2019 г.

Роман Ванюков(2018)|Фото: Накануне.RU

Роман Ванюков(2018)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем ранее экс-чиновник был задержан у себя дома - его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Ванюков, работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году получил через посредника, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от щучанского бизнесмена и депутата районной думы Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ провели несколько обысков по месту жительства Ванюкова и на его даче - изъяты крупные суммы денег.

Бабаян и посредник также были задержаны силовиками.

Роман Ванюков(2018)|Фото: Накануне.RU

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На два месяца под стражу. Суд избрал меру пресечения для экс-замгубернатора Зауралья

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Теги: Роман Ванюков, замгубернатора, арест, коррупция, взятка, суд, обвинение



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