По подозрению во взяточничестве задержан экс-заместитель губернатора Курганской области

29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область

По подозрению во взяточничестве задержан экс-заместитель губернатора Курганской области

Сотрудники следственного комитета 29 ноября задержали бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова.

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствие считает, что, будучи в должности директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, Ванюков получил через посредника взятку в размере 3 млн рублей из обещанных ему 26 млн рублей от щучанского бизнесмена, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги.

Следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ провели несколько обысков по месту жительства Ванюкова и на его даче - изъяты крупные суммы денег, а также реальные доказательства совершения Ванюковым преступления.

Скоро Роману Ванюкову и его подельникам - бизнесмену и посреднику, предъявят обвинение.

Роман Ванюков(2017)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

По подозрению во взяточничестве задержан экс-заместитель губернатора Курганской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роман Ванюков, задержание, замгубернатора, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2071

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети