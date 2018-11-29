По подозрению во взяточничестве задержан экс-заместитель губернатора Курганской области

Сотрудники следственного комитета 29 ноября задержали бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова.

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствие считает, что, будучи в должности директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, Ванюков получил через посредника взятку в размере 3 млн рублей из обещанных ему 26 млн рублей от щучанского бизнесмена, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги.

Следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ провели несколько обысков по месту жительства Ванюкова и на его даче - изъяты крупные суммы денег, а также реальные доказательства совершения Ванюковым преступления.

Скоро Роману Ванюкову и его подельникам - бизнесмену и посреднику, предъявят обвинение.