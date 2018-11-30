30 Ноября 2018
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"Газпром" уложил около 300 км труб "Северного потока – 2"

"Газпром" уложил около 300 км труб газопровода "Северный поток —2" на дно Балтийского моря. Об этом сообщается на официальном сайте российской корпорации.
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"В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии", — говорится в отчёте.

Подчёркивается, что строительство совершается "в соответствии с графиком".

Также отмечается, что правлению компании поручено продолжить работу по реализации проекта для ввода газопровода в эксплуатацию в установленный срок.

Северный поток — 2, Газпром(2018)|Фото: www.gazprom.ru

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"Газпром" уложил около 300 км труб "Северного потока – 2"

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Теги: Газпром, Северный поток — 2, Nord Stream — 2, газопровод



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