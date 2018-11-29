29 Ноября 2018
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Иеромонах получил 17 лет за насилие над детьми: "Нужно разбираться и с теми, кто их прячет"

Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии Якутска иеромонах Мелетий (Ткаченко), обвиняемый в насилии над детьми, получил 17 лет колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе Якутской епархии.

Примечательно, что дело в отношении Ткаченко возбудили еще в конце марта 2017 года, он обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. До предъявления официальных обвинений он уже был уволен из православной гимназии, которую возглавлял с 2010 года, и назначен исполняющим обязанности настоятеля Покровского храма в Паттайе. То есть, таким образом, духовное лицо, вокруг которого появились компрометирующие слухи, во избежание огласки был спрятан в Таиланде. Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин считает, что церковь должна публично и широко обсуждать подобные вопросы:

"Нужно разбираться не только с самими такого рода мерзавцами, но и с теми, кто их прятал, если факт такого упрятывания удастся доказать, если будет понятно, что вышестоящему человеку докладывали, а он вместо того, чтобы применить каноны церкви, применил хитрость и отправил виновного куда подальше, чтобы он там пересидел, мог заниматься своими любимыми извращениями дальше, а потом бы получил еще и какое-нибудь повышение", - заявил Всеволод Чаплин Накануне.RU.

Всеволод Чаплин подчеркивает, что, к сожалению, тема этого и подобных случаев не будет обсуждаться на Соборах, на межсоборном присутствии, на разных церковно-присутственных в том числе с участием высших иерархов. По его мнению, это "превращает церковную жизнь в антицерковь".

бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии г. Якутска иеромонах Мелетий (Ткаченко)(2018)|Фото: Независимый аналитический проект Ахилла

"Вот этот господин ныне осужденный, обвинения против него стали известны достаточно давно - кто-то мог не верить, что они справедливы, но нужно было открыто, чтобы знала вся Церковь, обсудить, справедливы обвинения или нет. Рассмотреть их на церковном суде, выслушать разные стороны, не допуская того, чтобы этот человек всплыл через какое-то время в другом месте служения. Неужели его решили спрятать? Вот эту тему нужно сегодня обсуждать открыто и ответственно, чтобы на основании канонических норм было принято решение. Почему этот человек исчез из Якутска, и его деятельность не была обсуждена на уровне местной церкви?".

Всеволод Чаплин говорит, что материалы, изобличающие достаточное количество лиц в абсолютно чудовищном поведении, становились известны и раньше. Но так прятать людей, которых в чем-то подобном обвиняют - последнее дело. "Если есть обвинение, то должен прозвучать однозначный ответ, а не "мы не знаем, нет комментариев, пишите запросы, человек уехал, мы позвоним завтра и так далее".

На сегодняшний день известно, что иеромонаха судили по 87-ми эпизодам сексуального насилия над детьми. Во время следствия Андрей Ткаченко проходил обследование в институте Сербского. По заключению судьи, помимо основного наказания в 17 лет строгого режима, он должен будет пройти лечение у психиатра и выплатить компенсации морального вреда пострадавшим. В день оглашения приговора пресс-служба Якутской епархии разместила на официальном сайте заявление:

"В связи с вынесением приговора запрещенному в служении иеромонаху Мелетию (Ткаченко) по обвинению в тяжких преступлениях против личности Якутская епархия информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика.

Мы молим Господа о даровании сил и терпения пострадавшим. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая пастырская помощь.

Просим всех, кто следит за развитием ситуации, воздержаться от резких суждений, в особенности в публичном пространстве.

Также напоминаем верующим, что в случае любых нарушений пастырской этики со стороны священников необходимо обратиться в Епархиальное управление. Любая ваша жалоба будет рассмотрена с надлежащим вниманием, а виновные понесут суровое наказание".

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Иеромонах получил 17 лет за насилие над детьми: "Нужно разбираться и с теми, кто их прячет"

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Теги: РПЦ, церковь, ткаченко, насилие над детьми, суд, Таиланд, иеромонах



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