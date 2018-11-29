29 Ноября 2018
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Кольцово вошло в десятку крупнейших аэропортов России, где стоимость керосина выросла более чем на 10%

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) назвало данные по стоимости авиационного керосина у поставщиков в аэропортах страны за ноябрь этого года. Екатеринбургский аэропорт Кольцово вошел в топ-10 крупнейших аэропортов России, где цена выросла более чем на 10%, передает корреспондент Накануне.RU.

Как говорится в отчете на сайте Росавиации, заправщик ЗАО ТЗК "Кольцово" поднял цены на 5 тыс. 240 руб. за тонну - или на 10,6%. Что касается других аэропортов Уральского федерального округа, то в Баландино ООО "Лукойл-Аэро Челябинск" увеличило цену на 850 руб. за тонну (1,8%), в Кургане ООО "Аэрофьюэлз Курган" подняло стоимость на 2 тыс. 59 руб. за тонну (4%), в Магнитогорске ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" прибавило 4 тыс. 492 руб. за тонну (9,3%).

Также сильнее всего подорожал керосин в нескольких аэропортах "тюменской матрешки": аэропорт Нижневартовска (ОАО "Нижневартовскавиа") - на 21,7%, аэропорт Надыма (ОАО "Надымское авиапредприятие") - на 17,3%, аэропорт Советский (ХМАО, ООО "Аэропорт Советский") - на 11,8%.

При этом стоимость авиационного топлива существенно упала в аэропорту Нягани (ОАО "Аэропорт Нягань") - на 3 тыс. 402 руб., или -6,4%.

С полным отчетом можно ознакомиться здесь.

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Кольцово вошло в десятку крупнейших аэропортов России, где стоимость керосина выросла более чем на 10%

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Теги: аэропорты, керосин, стоимость, Росавиация



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