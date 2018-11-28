"Сбербанк" прокомментировал требование обосновывать переводы

В Сбербанке прокомментировали публикации о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы 1 тыс. руб.

Как говорится в заявлении, в Сбербанке не знают о "массовых блокировках карт или счетов клиентов". "В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением", — сказали в банке. В Сбербанке отметили, что если клиент подтвердил операцию, то она будет проведена, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, службы финансового мониторинга банков требуют от клиентов, осуществивших передов до 1 тыс. руб., предоставить документы, подтверждающие экономический смысл перевода и происхождение денежных средств. В случае отказа, банк блокирует карту.

О проблеме сообщили клиенты "Сбербанка", "Бинбанка", банка "Тинькофф".