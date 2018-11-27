СМИ: Банки блокируют карты из-за "необоснованных" переводов до тысячи рублей

Клиенты российских банков жалуются на участившиеся случаи блокировки карт из-за переводов физлицам небольших сумм.

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Службы финансового мониторинга банков требуют от клиентов, осуществивших передов до 1 тыс. руб., предоставить документы, подтверждающие экономический смысл перевода и происхождение денежных средств. В случае отказа, банк блокирует карту.

О проблеме сообщили клиенты "Сбербанка", "Бинбанка", банка "Тинькофф", пишут "Известия". В пресс-службе Центрального банка заявили, что кредитные организации могут просить у клиента подтверждения только если транзакция содержит признаки, указывающие на ее совершение без согласия владельца средств. Однако даже в этом случае банк обязан лишь убедиться, что средства перевел владелец карты.

Банки борются с незаконными трансакциями в рамках противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. По действующему законодательству, кредитные организации информируют Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. Однако финразведке неизвестно что правила противодействия нелегальным операциям банков предполагают возможность требовать от клиентов объяснений переводов в пределах небольших сумм.