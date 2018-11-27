Ингушская оппозиция запустила процедуру референдума об административной границе с Чечней

Ингушская оппозиция запустила процедуру референдума, на который планируется вынести вопрос об административной границе с Чечней.

В республиканский избирком была подана заявка на регистрацию инициативной группы по проведению плебисцита. Оппозиционеры убеждены, что в случае его успешного проведения "не только будет отменен несправедливый закон о границе, но и отправлен в отставку потерявший доверие народа глава республики Юнус-Бек Евкуров".

По словам экспертов, шансы на то, что референдум состоится, минимальны из-за некорректно, с юридической точки зрения, сформулированного вопроса.

В заявке для вынесения на референдум предложен такой вопрос: "Согласны ли вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным соглашением "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", подписанным главами Республики Ингушетия и Чеченской Республики в Магасе, 26 сентября 2018 года?".

Согласно республиканскому закону, избирком в течение 15 дней должен изучить документы инициаторов референдума и в случае их соответствия требованиям закона передать в парламент. Если парламентская экспертиза вопроса, который вынесен на референдум, окажется положительной, то избирком выдаст инициативной группе регистрационное удостоверение. После чего можно будет собирать подписи жителей (2% от общего числа) для инициирования референдума. Еще до вынесения своего решения республиканский парламент должен проинформировать о поступлении заявки на проведение референдума федеральные власти — президента, обе палаты Федерального собрания, правительство и Центризбирком, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 26 сентября лидеры Чеченской и Ингушской республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. После подписания в Ингушетии началась акция протеста, участники считают решение "земельного вопроса" несправедливым для республики, а результаты голосования в Народном Собрании сфальсифицированными.