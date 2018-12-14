Народное собрание Ингушетии в полном составе вызвали на шариатский суд

Ситуация в Ингушетии после решения КС РФ остаётся неспокойной. На данный момент в республике сложилась коллизия: Конституционный суд Ингушетии счёл, что Соглашение об установлении границ противоречит Основному закону региона, и поэтому не порождает юридических последствий. Конституционный суд РФ, в свою очередь, поддержал точку зрения главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о том, что в данном случае речь идёт не об изменении границы, а об её первоначальном установлении, поэтому проведения референдума в данном случае не требуется. В то же время решение КС РФ не отменяет решения КС Ингушетии.

Протестующие, несогласные с передачей части территории от Ингушетии Чеченской республике, продолжают оспаривать соглашение и намерены использовать все возможности для того, чтобы признать его недействительным. Ими была подана заявка на проведение 21 декабря Народного марша протеста, однако власти отказались согласовывать акцию.

Между тем, собрание Совета тейпов Ингушетии решило вызвать весь корпус депутатов Народного Собрания РИ в шариатский суд. Заседание 15 декабря будет посвящено голосованию за Соглашение о границе с Чечнёй. Видео с обращением появилось в Сети. Как сообщает телеграмм-канал ФортангаOrg, отказ от участия в шариатском суде фактически выводит уклониста за рамки ислама.

Научный сотрудник Научно-учебной лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Евгений Иванов в беседе с Накануне.RU описал сложившуюся ситуацию как пример работы множественной идентичности на Кавказе.

"Вы не можете быть просто чиновником, госслужащим. Помимо профессиональной, у вас всегда сосуществуют этническая, родовая и религиозная идентичности. И в представлениях ингушей, как я понимаю, ты прежде всего сын своего народа и правоверный. А все остальное уже вторично. Поэтому когда официальные лица поступают исходя из иных мотивов, а не руководствуясь принципами чести ингуша и мусульманина, это расценивается как предательство", - подчеркнул эксперт.

И в ситуации, когда официальным лицам, проталкивавшим решение об изменении границ и поддержавшим его с формальной точки зрения, предъявить нечего, шариатский суд (это мог быть также народный сход) становится попыткой восстановления справедливости, даже если на формальном уровне уже трудно что-то изменить. Таким образом, отметил Евгений Иванов, создаются и легитимизируются институты управления, параллельные государственным - народные суды, народные парламенты, народные лидеры. Это показывает утрату доверия к государству.

Такие вещи в долгосрочной перспективе сильнее сказываются на отношениях центра и регионов, чем, например, вопрос дотаций. Ставки изначально были взвинчены очень высоко - с одной стороны протесты, с другой - давление на их лидеров. Сейчас это уже попытка поиска решений и выхода из ситуации в условиях, когда народные представители, собственно, не представляют свой народ", - говорит эксперт.

Отметим также, что 12 декабря у ТД "Ковчег" в Назрани прозвучали взрыв и стрельба, в результате которых погибли двое работников торгового дома и были ранены двое силовиков. По официальной версии, погибшие оказали сопротивление правоохранителям при задержании, бросив в них гранату и были ликвидированы ответным огнём. По одной из версий, целью атаки мог быть противник соглашения с Чечней.

"Социальная атмосфера накалена. И тут любой повод может стать искрой. Даже независимо от изначальных причин и обстоятельств.у. И теперь есть первая кровь. Мы пока всего не знаем. Но убийство могут расценить как начало чисток", - считает Евгений Иванов.