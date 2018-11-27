27 Ноября 2018
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Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

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Политика Дальневосточный ФО

СМИ: бывший глава Хабаровского края получает доплату к пенсии в 2 млн рублей

Власти Хабаровского края проводят служебную проверку, поводом к которой стали ежемесячные доплаты к пенсиям бывшего губернатора региона Вячеслава Шпорта и депутата законодательной думы Татьяны Мовчан.

По некоторым данным, Шпорт дополучает около 2 млн руб. ежемесячно, Мовчан —190 тыс. руб.

Как сообщила пресс-секретарь действующего губернатора Сергея Фургала Надежда Томченко, сведения о доплатах Мовчан соответствуют действительности, в то время как в отношении Шпорта проводится проверка в Минюсте. Если подтвердится, что доплаты были назначены незаконно, то проверку "будут проводить уже другие органы". "Во время пенсионной реформы в стране это выглядит аморально по отношению к жителям Хабаровского края",— сказала Томченко.

Она отметила, что глава региона готов пересмотреть положение о назначении доплат к пенсиям, чтобы таких ситуаций больше не возникало, сообщает "Коммерсант".

Напомним, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одержал победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. Он набрал 69,57% голосов. Вячеслав Шпорт от "Единой России" набрал 27,97% голосов.

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СМИ: бывший глава Хабаровского края получает доплату к пенсии в 2 млн рублей

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Теги: Вячеслав Шпорт, Сергей Фургал, Хабаровский край, пенсия



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