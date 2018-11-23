США уговаривают союзников отказаться от оборудования китайской Huawei

США призывают союзников отказаться от использования продукции крупной китайской компании Huawei, сообщила The Wall Street Journal. Речь идет об операторах беспроводной связи и интернет-провайдеров Японии, Германии, Италии.

Американские власти утверждают, что китайцы якобы через оборудование могут осуществлять кибератаки и шпионаж.

Чтобы компенсировать потери из-за отказа от Huawei, американцы могут выделить странам дополнительные деньги, сообщает Regnum.

Напомним, Вашингтону не удалось методами торговой войны добиться сокращения дефицита в торговле с Пекином. Как сообщает Global Times, экспорт из КНР в США, напротив, растет, а положительное сальдо Китая продолжает увеличиваться.

Ранее Госсовет КНР опубликовал "Белую книгу" – специальный доклад, посвященный торгово-экономическим отношениям с США. В нем, основываясь на американской статистике, китайское правительство объясняет взаимные выгоды от торговли между странами. Также в документе Пекин призвал Вашингтон "прекратить размахивать дубиной санкций".