23 Ноября 2018
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Политика За рубежом

США уговаривают союзников отказаться от оборудования китайской Huawei

США призывают союзников отказаться от использования продукции крупной китайской компании Huawei, сообщила The Wall Street Journal. Речь идет об операторах беспроводной связи и интернет-провайдеров Японии, Германии, Италии.

Американские власти утверждают, что китайцы якобы через оборудование могут осуществлять кибератаки и шпионаж.

Чтобы компенсировать потери из-за отказа от Huawei, американцы могут выделить странам дополнительные деньги, сообщает Regnum.

Напомним, Вашингтону не удалось методами торговой войны добиться сокращения дефицита в торговле с Пекином. Как сообщает Global Times, экспорт из КНР в США, напротив, растет, а положительное сальдо Китая продолжает увеличиваться.

Ранее Госсовет КНР опубликовал "Белую книгу" – специальный доклад, посвященный торгово-экономическим отношениям с США. В нем, основываясь на американской статистике, китайское правительство объясняет взаимные выгоды от торговли между странами. Также в документе Пекин призвал Вашингтон "прекратить размахивать дубиной санкций".

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США уговаривают союзников отказаться от оборудования китайской Huawei

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Теги: Сша, Китай, Huawei



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