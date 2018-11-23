23 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Трамп уступил Путину в рейтинге доверия к мировым политикам

Специалисты составили рейтинг доверия к мировым политикам.

Исследование проводил итальянский институт Милтона Фридмана, проанализировав общественное мнение о мировых лидерах.

На первом месте оказался глава Китая Си Цзиньпин, которого многие оценивают положительно из-за укрепления позиций Пекина и запуск социальной политики. На второй позиции - президент России. Как говорится в исследовании, высокий уровень поддержки внутри страны позволяет Владимиру Путину сосредоточиться на внешней политике. "Российский президент пользуется особенно высоким одобрением и в остальном мире", - говорят авторы рейтинга.

Замыкает тройку американский президент Дональд Трамп. Далее идут канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Эксперты составили рейтинг на основе ряда исследований 2017-2018 годов, посвященных отношению к мировым лидерам, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, электоральный рейтинг Путина снизился за год с 66 до 56% от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах.

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Трамп уступил Путину в рейтинге доверия к мировым политикам

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон



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