Трамп уступил Путину в рейтинге доверия к мировым политикам

Специалисты составили рейтинг доверия к мировым политикам.

Исследование проводил итальянский институт Милтона Фридмана, проанализировав общественное мнение о мировых лидерах.

На первом месте оказался глава Китая Си Цзиньпин, которого многие оценивают положительно из-за укрепления позиций Пекина и запуск социальной политики. На второй позиции - президент России. Как говорится в исследовании, высокий уровень поддержки внутри страны позволяет Владимиру Путину сосредоточиться на внешней политике. "Российский президент пользуется особенно высоким одобрением и в остальном мире", - говорят авторы рейтинга.

Замыкает тройку американский президент Дональд Трамп. Далее идут канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Эксперты составили рейтинг на основе ряда исследований 2017-2018 годов, посвященных отношению к мировым лидерам, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, электоральный рейтинг Путина снизился за год с 66 до 56% от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах.