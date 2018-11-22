Госдума "заморозила" накопительные пенсии до 2021 года

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Общество В России

Госдума "заморозила" накопительные пенсии до 2021 года

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о "заморозке" накопительной части пенсий до 2021 гг., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Таким образом, 6% отчислений из зарплат будущих пенсионеров вновь уйдут в страховую часть - на выплаты нынешним пенсионерам.

Решение о "заморозке" впервые было принято в 2014 г. и должно было стать временным.

Добавим, что нынешнее продление меры может стать последним. Правительство намерено внедрить добровольное формирование накопительной части. Работнику предложат дополнительно, из своей получаемой на руки зарплаты, отчислять до 6% в накопительную часть, причем, "подключать" к системе добровольных взносов будут автоматически.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума "заморозила" накопительные пенсии до 2021 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: накопительные пенсии, пенсионеры, повышение пенсионного возраста, индивидуальный пенсионный капитал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.10.2018 15:03 Мск Госдума в первом чтении одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2021 года
Ранее 25.09.2018 08:05 Мск Накопительная часть пенсий будет заморожена до 2021 года
Ранее 20.12.2017 15:43 Мск Путин продлил "заморозку" накопительной части пенсии

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 629

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети