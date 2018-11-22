Госдума "заморозила" накопительные пенсии до 2021 года

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о "заморозке" накопительной части пенсий до 2021 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

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Таким образом, 6% отчислений из зарплат будущих пенсионеров вновь уйдут в страховую часть - на выплаты нынешним пенсионерам.

Решение о "заморозке" впервые было принято в 2014 г. и должно было стать временным.

Добавим, что нынешнее продление меры может стать последним. Правительство намерено внедрить добровольное формирование накопительной части. Работнику предложат дополнительно, из своей получаемой на руки зарплаты, отчислять до 6% в накопительную часть, причем, "подключать" к системе добровольных взносов будут автоматически.