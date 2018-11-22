Поисковая система Google опасна для ипохондриков, - эксперты

Поисковая система Google представляет опасность для ипохондриков, выяснили эксперты в ходе исследования.

Отмечается, что люди в сотни тысяч раз чаще стали вводить ключевые слова, касающиеся здоровья, передает Regnum.

Так, с 2015 по 2018 год количество запросов по ключевой фразе "Как понять, что боль в груди - это что-то серьезное" выросли на 8781%.

В прошлом году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более трети россиян при болезнях занимаются самолечением.

По данным соцопроса, обращаются в государственную поликлинику в случае возникновения заболеваний 46% респондентов, тогда как 35% занимаются самолечением. Еще 11% идут в платные медучреждения.

Наименьшее количество опрошенных пускают все на самотек (4%) или прибегают к помощи целителей (1%).