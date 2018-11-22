22 Ноября 2018
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Спорт В России За рубежом

Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении Зубкова золотых медалей Сочи

Мосгорсуд удовлетворил иск бобслеиста Александра Зубкова о признании недействительным решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его золотых медалей Олимпиады 2014 года.

Бывший спортсмен, ныне глава Федерации бобслея России, в иске настаивал, что решение CAS противоречит "публичному порядку России", - пишет Р-Спорт.

Как сообщалось ранее, в моче спортсмена обнаружили "физиологически невозможный" уровень соли. Тогда Зубков не смог объяснить данный факт. Спортивный арбитраж сделал вывод, что бобслеист заранее предоставил чистую мочу, в которую позже была добавлена соль для сокрытия подмены. В то же время комиссия, занимавшаяся данным делом, не смогла установить сам факт подмены допинг-пробы.

Судья отметил, что решение Спортивного арбитража основано на домыслах, поскольку ни один из свидетелей, включая доктора (экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова), не указал прямо на факт подмены пробы, не предоставив каких-либо прямых доказательств. Таким образом, в своем решении суд сослался на презумпцию невиновности.

Напомним, что в ноябре прошлого года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты целого ряда российских спортсменов на ОИ в Сочи 2014 года. Спортсменов подозревали в нарушении антидопинговых правил. Незадолго до ОИ-2018 в Пхёнчхане CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которых тем самым полностью реабилитировали. По жалобам еще 11 человек, в том числе Зубкова, CAS пересмотрел только пожизненный запрет на участие в Олимпиадах, решение об аннулировании результатов на домашней Олимпиаде в Сочи было оставлено в силе.

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Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении Зубкова золотых медалей Сочи

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Теги: Александр Зубков, Спортивный арбитражный суд, МОК, ОИ-2014, медали



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