27 Ноября 2018
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Эксперт о разрешении суда не отдавать Зубкову медали ОИ-2014: "Это хорошая новость, но могут быть последствия"

На прошлой неделе Московский городской суд удовлетворил иск бобслеиста Александра Зубкова признать недействительным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить его золотых медалей Олимпийских игр 2014 года.

Как сообщало Накануне.RU, в российском суде отметили, что решение Спортивного арбитража противоречит презумпции невиновности, "являющейся фундаментальным правовым началом в РФ". Эта, казалось бы, положительная на первый взгляд новость может, по мнению экспертов, обернуться не совсем благоприятными последствиями для российского спорта.

бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (с 2002 по 2008 год), член партии ЛДПР Алексей Кустов(2017)|Фото: mk.ru"Первый раз такой прецедент, что суд страны, в которой проходили Олимпийские игры, разрешил не возвращать медали с соревнований в Международный олимпийский комитет, хотя было решение Спортивного арбитражного суда, – поделился своим мнением с Накануне.RU спортивный эксперт, бывший член Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Алексей Кустов. – Мосгорсуд постановил, что на территории России были нарушены права спортсмена. Действительно, конкретных-то доказательств нет, что он использовал допинг, а только пресловутые царапины на колбах. Но самое главное – другое. Здорово, что Мосгорсуд принял позицию нашего спортсмена, однако теперь может последовать жесткий ответ".

По мнению эксперта, со стороны международных организаций (МОК и CAS) могут последовать определенные санкции, возможно, "очень жесткие".

"Если они (МОК и CAS, – прим.) это все "спустят на тормозах", то это будет прецедент мировой системы. То есть, каждая страна, проводящая у себя Олимпийские игры, в случае каких-либо вопросов будет поступать аналогично, – подчеркивает Кустов. – Ситуация у МОК и CAS может выйти из-под контроля. Касается это именно возврата олимпийских медалей у спортсменов, по какой-либо причине дисквалифицированных".

"Повторюсь, что Зубков – действительно знаковый спортсмен в российском спорте, я с ним знаком, это высококлассный профессионал. Здорово, что Мосгорсуд так поступил в его плоскости, но прецедент может быть международного уровня. Дай бог, чтоб все было в правовом поле в дальнейшем. Вероятно, на основании этого дела те спортсмены, к которым были претензии за ОИ-2014, и которые ни в чем не виновны, теперь могут обращаться в суд. Но ситуации, конечно, разные", – добавил эксперт.

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Эксперт о разрешении суда не отдавать Зубкову медали ОИ-2014: "Это хорошая новость, но могут быть последствия"

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Теги: Александр Зубков, Спортивный арбитражный суд, МОК, ОИ-2014, медали, Алексей Кустов



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