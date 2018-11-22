22 Ноября 2018
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Наука и техника За рубежом

SpaceX запустит Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме

Первый беспилотный полет пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска к Международной космической станции состоится 7 января 2019 года.
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Как сообщили в NASA, корабль выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Это будет первый беспилотный демонстрационный полет в рамках коммерческой пилотируемой программы. В его рамках специалисты намерены получить данные о характеристиках Falcon 9, корабля Crew Dragon, работы систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем. Также будет протестировано приземление аппарата. Полученные данные будут использованы для сертификации систем SpaceX, что позволит осуществлять пилотируемые полеты на МКС, сообщает ТАСС.

Частно-государственное партнерство в американской компании SpaceX последние несколько лет "рвет шаблоны" космической отрасли – Falcon 9пусть и не достигает планируемого количества пусков (тем более нужного количество удачных пусков), но, все же, постепенно набирает очки. Вместе с этим в последние годы США научились без помощи России доставлять и возвращать груз на МКС на собственных кораблях Dragon и Cygnus. Как отмечают в "Энергии", это не могло не отразиться на востребованности грузового корабля "Прогресс", число запусков которого ранее сократили в рамках федеральной программы до трех в год.

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SpaceX запустит Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме

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Теги: SpaceX, Crew Dragon, МКС



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