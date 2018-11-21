IKEA сократит часть своего штата в России

IKEA планирует в ближайшие два года на территории РФ сократить 3-5% должностей.

По информации ТАСС, это связано с "разработкой и внедрением новой структуры в розничной сети".

"В то же время мы ожидаем появление новых позиций, соответствующих требованиям рынка и планам развития компании", — отмечается в сообщении ретейлера.

При этом не сообщается, как изменится общая численности сотрудников компании на момент завершения трансформации, однако уточняется, что IKEA продолжит своё развитие в разных каналах.