21 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Суд в США освободит россиянку, обвиняемую в похищении своих дочерей

Американский суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову, обвиняемую в похищении своих дочерей. Об этом заявил ее адвокат.

Решение вступит в силу, когда ее дети приедут в штат Канзас, сообщает РИА Новости.

Осипову обвиняли в том, что в 2014 году, будучи беременной, она вывезла из США в Россию дочь без согласования с супругом-американцем. Второй ребенок появился на свет на территории РФ, после чего супруги развелись.

В Штатах суд решил, что обе девочки, имеющие двойное гражданство, должны жить с отцом. Женщине грозили до 83 лет лишения свободы и до 1,25 млн долларов штрафа.

Следующее заседание суда намечено на 5 марта. Слушания в российском суде запланированы на 3 декабря.

В 2016 году россиянку арестовали в США за то, что она вывезла оттуда свою родную дочь, которая также является гражданкой России. Ольга Пиманова развелась, в свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" стоит прочерк. Брак с американцем, действия которого и привели к задержанию россиянки, был непродолжительным – год или полтора.

Российское посольство в Вашингтоне подготовило ноту Госдепартаменту США после ареста россиянки.

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Суд в США освободит россиянку, обвиняемую в похищении своих дочерей

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Теги: сша, дети, похищение, богдана осипова



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