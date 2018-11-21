Суд в США освободит россиянку, обвиняемую в похищении своих дочерей

Американский суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову, обвиняемую в похищении своих дочерей. Об этом заявил ее адвокат.

Решение вступит в силу, когда ее дети приедут в штат Канзас, сообщает РИА Новости.

Осипову обвиняли в том, что в 2014 году, будучи беременной, она вывезла из США в Россию дочь без согласования с супругом-американцем. Второй ребенок появился на свет на территории РФ, после чего супруги развелись.

В Штатах суд решил, что обе девочки, имеющие двойное гражданство, должны жить с отцом. Женщине грозили до 83 лет лишения свободы и до 1,25 млн долларов штрафа.

Следующее заседание суда намечено на 5 марта. Слушания в российском суде запланированы на 3 декабря.

В 2016 году россиянку арестовали в США за то, что она вывезла оттуда свою родную дочь, которая также является гражданкой России. Ольга Пиманова развелась, в свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" стоит прочерк. Брак с американцем, действия которого и привели к задержанию россиянки, был непродолжительным – год или полтора.

Российское посольство в Вашингтоне подготовило ноту Госдепартаменту США после ареста россиянки.