Россиянка Осипова, осужденная в США за похищение собственного ребенка, вышла на свободу

Россиянку Богдану Осипову, осужденную за похищение и вывоз за пределы США собственного ребенка, освободили из американской тюрьмы в штате Коннектикут.

Как сообщает посольство России в Вашингтоне в Facebook, теперь Осиповой нужно дождаться нового приговора.

Женщину задержали в 2017 году. В июне прошлого года суд в Канзасе приговорил гражданку России к семи годам тюрьмы.

Богдану Осипову-Мобли обвиняли в том, что в 2014 году, будучи беременной, она вывезла из США в Россию дочь без согласования с супругом-американцем. Второй ребенок появился на свет на территории РФ, после чего супруги развелись. В Штатах суд решил, что обе девочки, имеющие двойное гражданство, должны жить с отцом.

9 ноября текущего года апелляционный суд США потребовал немедленно освободить Осипову, как отбывшую максимальный срок наказания по данной статье, сообщает Regnum.