21 Ноября 2018
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Испытания новой вакцины от ВИЧ начнутся в Москве в 2019 году

Москва станет первым городом, где будет испытана новая вакцина от ВИЧ-инфекции.

Тестирование препарата начнется в 2019 году. Оно будет проходить на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, передает Regnum.

Благодаря новой вакцине пациентам с ВИЧ не придется проходить длительную лекарственную терапию, что существенно снизит стоимость лечения. Об этом сообщил агентству "Москва" глава центра Алексей Мазус.

В прошлом году лидером по уровню заболеваемости ВИЧ стала Кемеровская область. Там зарегистрировано 174,5 новых случаев на 100 тыс. населения. Свердловская область вошла в тройку.

Чаще всего ВИЧ передается половым путем. В 2017 году доля заражения этим способом составила 39,5%. Парентеральным путем заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ - 19,5%.

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Испытания новой вакцины от ВИЧ начнутся в Москве в 2019 году

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Теги: вич, вакцина, москва



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