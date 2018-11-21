21 Ноября 2018
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"Следак шепнул". Бывший Telegram-канал СК начал партизанскую войну с Генпрокуратурой

Бывший Telegram-канал Следственного комитета перешел на нелегальное положение и начал партизанскую войну с Генпрокуратурой.

Канал "Следком" ранее оперативно освещал деятельность СК в статусе официального "рупора" комитета. После того, как Telegram попал под запрет Роскомнадзора, "Следком" некоторое время продолжал деятельность в виде "зеркала" официального канала в мессенджере Там-там, но вскоре вообще прекратил работу. Однако накануне вечером подписчикам пришло сообщение от этого канала, который сменил название на "Следак шепнул".

В сообщении, озаглавленном "Указ для Чайки не указ", говорится об информации, которую накануне выдали многие информационные каналы, в частности о сканах письма генпрокурора Юрия Чайки председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, которым ставится под сомнение законность всей судебно-экспертной деятельности следкома.

"Но те, кто разослал эти скрины письма за подписью главного прокурора, по какой-то причине, стыдливо обрезали окончание второй страницы, где под сомнение ставится… законность указа Президента", - говорится в сообщении, к которому приложен скан печатного листа.

Речь там идет о том, что указы президента, в том числе те, которые предоставляют СКР полномочия осуществлять судебно-экспертную деятельность и создавать экспертные подразделения, не должны противоречить федеральным законам.

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"Следак шепнул". Бывший Telegram-канал СК начал партизанскую войну с Генпрокуратурой

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Теги: следак шепнул, следком, Telegram-канал, юрия чайка, александр бастрыкин



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