20 Ноября 2018
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Экономика В России

Разработан концепт первого российского высокоскоростного поезда

РЖД 20-22 ноября представит концепт первого российского высокоскоростного поезда, который будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва - Казань.

Электропоезд будет состоять из 12 вагонов – шести моторных и шести немоторных. Предполагается, что его конструкционная скорость будет равняться 360 км/ч, а демонстрационная – 400 км/ч, передает ТАСС.

концепт первого российского высокоскоростного поезда(2018)|Фото: АО "Скоростные магистрали"

концепт первого российского высокоскоростного поезда(2018)|Фото: АО "Скоростные магистрали"

Общее количество мест составляет 682 плюс 40 мест в вагоне-бистро. Предполагается, что в поезде будет один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса.

концепт первого российского высокоскоростного поезда(2018)|Фото: АО "Скоростные магистрали"

Ранее сообщалось, что РЖД разрабатывают концепцию грузового высокоскоростного поезда со скоростями до 300 километров в час. Скоростной поезд позволит перевозить от 300 до 600 тонн груза.

В 2016 году в Китае заявили о разработке нового поколения высокоскоростных поездов, разгоняющихся до 400 км/ч и способных передвигаться как по узкой китайской колее, так и по широкой русской. Сообщалось, что транспорт будут использовать и на ВСМ "Москва-Казань".

Протяженность ВСМ "Москва-Казань" составит 770 км., стоимость оценивается в 1,2 трлн рублей. Дорога также может стать и частью ВСМ "Москва-Пекин".

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Разработан концепт первого российского высокоскоростного поезда

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Теги: высокоскоростной поезд, ржд, всм москва-казань



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