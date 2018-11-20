Разработан концепт первого российского высокоскоростного поезда

РЖД 20-22 ноября представит концепт первого российского высокоскоростного поезда, который будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва - Казань.

Электропоезд будет состоять из 12 вагонов – шести моторных и шести немоторных. Предполагается, что его конструкционная скорость будет равняться 360 км/ч, а демонстрационная – 400 км/ч, передает ТАСС.

Общее количество мест составляет 682 плюс 40 мест в вагоне-бистро. Предполагается, что в поезде будет один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса.

Ранее сообщалось, что РЖД разрабатывают концепцию грузового высокоскоростного поезда со скоростями до 300 километров в час . Скоростной поезд позволит перевозить от 300 до 600 тонн груза.

В 2016 году в Китае заявили о разработке нового поколения высокоскоростных поездов, разгоняющихся до 400 км/ч и способных передвигаться как по узкой китайской колее, так и по широкой русской. Сообщалось, что транспорт будут использовать и на ВСМ "Москва-Казань".

Протяженность ВСМ "Москва-Казань" составит 770 км., стоимость оценивается в 1,2 трлн рублей. Дорога также может стать и частью ВСМ "Москва-Пекин".