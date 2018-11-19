19 Ноября 2018
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Путин поблагодарил Эрдогана за "мужество и политическую волю" при реализации "Турецкого потока"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил мужество и политическую волю для реализации проекта "Турецкий поток", заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии завершения строительства морского участка трубопровода.

Российский лидер при этом подчеркнул, что эти качества, а также доверие между двумя государствами, важны для реализации подобных проектов "в условиях растущей конкуренции".

Кроме того, Путин выразил благодарность турецким коллегам, в частности, тем, которые были ответственны за выдачу соответствующих разрешений.

"Реализация проектов подобного рода и этого, в частности, — яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы, потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкой Республики", — передаёт его слова ТАСС.

Напомним, газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что маршрут "Турецкого потока" может пройти через Болгарию, Сербию и Венгрию с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

Турецкий поток, газопровод(2016)|Фото: odnako.su

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Путин поблагодарил Эрдогана за "мужество и политическую волю" при реализации "Турецкого потока"

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Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Турецкий поток, Турция



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