19 Ноября 2018
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"Роскосмос" планирует поднять орбиту МКС на 15 километров

"Роскосмос" планирует поднять орбиту МКС на 15 км, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на материалы госкорпорации.

Это будет сделано для компенсации снижения высоты от грядущей солнечной активности

"В настоящее время мы разрабатываем план, чтобы поднять Международную космическую станцию на высоту 420 километров для подготовки к началу очередного цикла солнечной активности", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" объясняют, что солнечная активность имеет цикл в 11 лет, в это время происходит чередование периодов слабой и сильной активности. В 2008 году начался 24-й цикл солнечной активности.

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"Роскосмос" планирует поднять орбиту МКС на 15 километров

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Теги: Роскосмос, орбита, МКС



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