19 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе с этого поста уволился Авигдор Либерман, объяснивший своё решение несогласием с перемирием в секторе Газа.

"Сегодня я вошёл на пост министра обороны, чтобы мы победили наших врагов", — написал Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 12 ноября израильский спецназ провёл на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию, был убит один командиров исламистского движения. После этого из сектора Газа было запущено более 300 ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории.

Отметим, что подобные атаки ближневосточного государства на объекты боевиков случались не единожды.

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Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль



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