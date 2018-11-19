Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе с этого поста уволился Авигдор Либерман, объяснивший своё решение несогласием с перемирием в секторе Газа.

"Сегодня я вошёл на пост министра обороны, чтобы мы победили наших врагов", — написал Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 12 ноября израильский спецназ провёл на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию, был убит один командиров исламистского движения. После этого из сектора Газа было запущено более 300 ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории.

Отметим, что подобные атаки ближневосточного государства на объекты боевиков случались не единожды.