14 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Министр обороны Израиля ушел в отставку

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил о своём уходе из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, свою отставку министр объяснил несогласием с перемирием в секторе Газа.

"Я здесь, чтобы объявить о своей отставке в качестве министра обороны Израиля", — сказал Либерман.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 12 ноября израильский спецназ провёл на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию, был убит один командиров исламистского движения. После этого из сектора Газа было запущено более 300 ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории.

Отметим, что подобные атаки ближневосточного государства на объекты боевиков случались не единожды.

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Министр обороны Израиля ушел в отставку

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Теги: Авигдор Либерман, Израиль, Минобороны Израиля, сектор Газа, Палестина



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