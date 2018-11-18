"В Африке груши отродясь не росли". Как санкционные фрукты попадают в российские магазины

Голландская газета "Фолкскрант" опубликовала расследование, в котором рассказала о том, как европейские груши в обход санкций попадают на российские прилавки магазинов.

Фрукты получают сертификаты африканских государств, которые выступают как бы поставщиками товара. Например, в магазинах России часто можно встретить страну происхождения ЮАР на ценнике с грушами "Конференция". Однако груши никогда в Африке не росли.

После покупки сертификата у коррумпированных африканских бизнесменов, груши ввозят в Россию через Белоруссию и Литву. Отмечается, что продажей таких "фруктовых" сертификатов занимаются более 26 африканских стран.