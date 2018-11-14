Масштабная ликвидация. В российских регионах выжил лишь каждый шестой банк

В российских регионах работают 508 банков - это 16,1% от всего количества когда-либо зарегистрированных Банком России кредитных организаций. В 14 субъектах не осталось ни одного собственного банка, при этом именно коммерческие региональные банки традиционно кредитовали малый и средний бизнес. Сжатие их доли снижает конкуренцию за клиентов ниши и негативно сказывается на условиях привлечения средств.

Динамику сокращения региональных банков приводит в обзоре РЭУ им. Г.В. Плеханова, передает корреспондент Накануне.RU. Среди регионов первое место по количеству зарегистрированных банков занимает Москва, отмечает доцент кафедры банковского дела Денис Домащенко. За все время наблюдений в столице зарегистрировалось 1320 банков, из которых действуют только 253.

Регистрация кредитных организаций была очень популярна в Дагестане, где действовало больше сотни коммерческих банков.Теперь в Дагестане осталось только три региональных банка. Третье место - у Санкт-Петербурга, северная столица сохранила 39% банков.

"В 14 регионах РФ не осталось ни одного собственного банка. Так, в Хабаровском крае ликвидировано 20 банков, и один находится в процессе ликвидации. В Забайкальском крае аналогичная ситуация: 19 ликвидировано, и один — в процессе. В Смоленской области ликвидировано 12 банков, и три — в процессе", - отмечает Домащенко.

Только в 11 российских регионах количество действующих региональных банков превышает четверть от всех зарегистрированных ранее кредитных организаций. Аналитик выделяет Ивановскую (функционируют 5 из 12 банков), Костромскую (5 из 16), и Челябинскую (6 из 20) области, а также Республику Татарстан (15 из 44).

Напомним, Центробанк начал масштабную "зачистку" банковского сектора с 2013 г. За четыре года лицензий были лишены 346 банков. Как сообщало Накануне.RU, Центробанк отзывал лицензии у крупных региональных банков, так как банк "Югра", "Татфондбанк". Акции ряда банков перешли ЦБ после санации.