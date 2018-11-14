14 Ноября 2018
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Экономика В России

Греф допустил повышение ипотечных ставок с начала 2019 года

В России могут вырасти ставки по ипотеке уже с начала 2019 года.

Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это может произойти на фоне решения Центробанка РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

Греф отметил, что в настоящее время ведется работа с Банком России с тем, чтобы изменить данное положение, а в случае успеха - ставки не изменятся, или поменяются незначительно. "Если же нет, то, возможно, с 1 января эта тема получит некоторое развитие в повышении ставок",— отметил глава Сбербанка.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор обеспокоен не столько ростом объемов ипотеки, сколько ростом ее наиболее рискованного сегмента с первоначальным взносом менее 20%, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, повышение ставок по ипотечным кредитам носит временный характер и не должно считаться чем-то удивительным на фоне повышения ставок Банка России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Так он прокомментировал повышение Сбербанком ставок по ипотеке на 0,4 п.п., которое произошло 22 октября.

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Греф допустил повышение ипотечных ставок с начала 2019 года

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Теги: ипотека, кредит, жилье, квартира



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