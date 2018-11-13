13 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

Остался в силе приговор бывшему сотруднику "Сбербанка", из-за которого 15 тюменцев потеряли 98 миллионов

Остался в силе приговор аферисту и бывшему сотруднику "Сбербанка" Роману Полковникову, из-за которого 15 человек потеряли 98 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Полковников получил четыре года колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены девять исков на 64 млн руб. Суд сохранил арест автомобиля, квартиры, доли в квартире и снегоболотохода.

Напомним, в 2010 г. Полковников, работая в отделе экономической безопасности "Сбербанка", решил заняться финансовыми операциями на фондовом рынке. Для этого он использовал деньги знакомых. После серии сделок он остался серьезно должен, и в феврале 2012 г. уволился из банка.

Понимая, что не может платить по счетам, тюменец решил "заработать". Он предлагал знакомым давать ему деньги, заключая договоры займа, и обещал платить прибыль в сумме 3 – 10% ежемесячно. Изначально "вкладчики" получали деньги, увеличивали суммы инвестиций и советовали своим друзьям обращаться к Полковникову, но вскоре выплаты прекратились.

В числе пострадавших была и сотрудница "Сбербанка" Лариса Кукулеско. Она в августе 2015 г. взяла в "Сбербанке" в кредит 2,6 млн руб., отдав 1,6 млн руб. Полковникову. Он обещал вернуть займ до 26 августа 2016 г., вносить деньги по кредитному договору и выплатить Кукулеско вознаграждение за пользование деньгами, но обманул ее. Мошенник заплатил ей только 60 тыс. руб. в качестве процентов.

Женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда она о своей проблеме рассказала одному из тюменских СМИ. Прокуратура области провела проверку и в июне 2016 г. было возбуждено уголовное дело. Впоследствии появились аналогичные материалы и по заявлениям других пострадавших. Позже все дела объединили в одно производство.

Потерпевшими стали 15 жителей области. В мае 2012 – мае 2016 гг. Полковников причинил им ущерб в 98 млн руб. В сентябре 2016 г. его объявили в розыск. В апреле 2017 г. он был задержан и арестован.

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Остался в силе приговор бывшему сотруднику "Сбербанка", из-за которого 15 тюменцев потеряли 98 миллионов

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Теги: Руслан Полковников, Людмила Кукулеско, фондовый рынок, мошенничество



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