Один человек погиб в результате обстрелов Израиля из сектора Газа

Один человек погиб в израильском Ашкелоне в результате взрыва ракеты, пущенной со стороны сектора Газа.

Пострадали 53 человека, сообщает национальная медицинская служба Magen David Adom (MDA).

12 ноября израильский спецназ провел на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию, был убит один командиров исламистского движения, пишет РБК.

После этого, по данным израильских военных, из сектора Газа запустили более 300 ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории.

ВВС страны уже не раз атаковали объекты боевиков в этом секторе.

В конце октября Армия обороны Израиля обвинила Сирию и Иран в ракетном обстреле из сектора Газа.

Перед этим военно-воздушные силы Израиля поразили 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы боевиков. Были задействованы БПЛА, вертолеты, самолеты.