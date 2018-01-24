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политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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Экс-главу депобрнауки Зауралья хотят сделать директором лицея для одаренных детей - педагоги готовы к протестным акциям
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Наталья Бобкова (2016) | Фото: kurganobl.ru

В Курганской области разгорелся очередной нешуточный скандал в сфере образования - экс-директора департамента образования и науки региона Наталью Бобкову, которая лишилась своей должности из-за бездействия в ситуации с учителями Звериноголовского района, хотят назначить директором Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей, такую информацию Накануне.RU сообщил собственный источник в правительстве Зауралья.
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Также известно, что коллектив интерната, в котором учатся и дети зауральских чиновников, категорически против нового возможного назначения.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас Бобкову нужно засунуть куда-то, но ей с ее уровнем профессиональной подготовки точно не место в кресле руководителя нашего лицея. Более того, наш нынешний директор Софья Маратовна Трубина - идеальнейший руководитель, грамотный и честный человек. У нее контракт заключен на 10 лет и к ней нет никаких претензий. Мы выступаем против и если так будет необходимо, готовы выступить с обращением к губернатору, президенту в конце концов с просьбой оставить Трубину. Нам не нужна Бобкова, она развалила ситуацию в одном месте, не смогла справиться с элементарной задачей и пришлось лично Алексею Кокорину все решать, взяла и самоустранилась от проблемы, за что и была уволена", - сообщила Накануне.RU сотрудница лицея-интерната.

Наталья Бобкова(2016)|Фото: kurganobl.ru

В лицее также считают, что история повторяется как и с предыдущим экс-руководителем этого же злополучного департамента и волею судеб однофамилицей Натальи Бобковой.

"Прошлый директор департамента образования и науки Любовь Бобкова точно таким же образом получила теплое место в Курганском педагогическом колледже, сместив очень успешного директора. Сейчас и у нас такое же будет? Не надо, мы наслышены о Наталье Бобковой много "хорошего" - если ее из заведующей кафедры "Организация работы с молодежью" сделали главой департамента, значит там личные связи и ничего более. Мы не заметили, чтобы за время ее правления были какие-то положительные сдвиги в сфере образования региона", - добавила педагог лицея, которая не захотела называть свою фамилию по понятным причинам.

Любовь Бобкова бывший начальник Главного управления образования Курганской области(2015)|Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В лицее Накануне.RU также сообщили, что на действующего директора интерната Софью Трубину пытается воздействовать лично заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов. Чиновник в прямом смысле слова "давит" на Трубину и просит ее написать заявление по собственному желанию.

"Мы опасаемся, что приход Бобковой погубит одну из ведущих школ Зауралья, где обучаются одаренные дети со всех районов Курганской области. Мы выйдем на протест, но Трубину не продадим", - отмечает педагог лицея.

Александру Карпову направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области дважды записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись, но вскоре нашлись после повторного визита чиновников из Кургана. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя в скором времени получат свои законные надбавки к зарплате. По последним данным, прокуратура региона нашла нарушения в системе начисления и распределения зарплат сельским педагогам - история примет новый оборот.

Другие новости по темам: Наталья Бобкова, директор, лицей, увольнение, скандал, Зауралье, Александр Карпов
24.01.2018 20:17 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
22:17 Екб


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Экс-главу депобрнауки Зауралья хотят сделать директором лицея для одаренных детей - педагоги готовы к протестным акциям
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