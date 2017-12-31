Двое человек погибли в ходе столкновений в Иране. Власти винят "иностранных агентов"

Два человека погибли во время протестов в Доруде в провинции Лурестан. Это подтвердили иранские власти.

Манифестации переросли в столкновения с полицией, при этом "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Press TV.

Меджлис проведет экстренное заседание 1 января из-за инцидентов в ряде иранских городов. Появлялись сообщения, что протестующие атаковали муниципальные здания и банки, пишет "Интерфакс".

Власти Ирана заявили, что в смерти двух человек в ходе протестов виновны "иностранные агенты", а не сотрудники правоохранительных органов страны. Об этом сообщает Reuters.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что протесты в Иране вызваны внутриполитическими процессами, но присутствует и "внешнее влияние".

Антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой, начались в четверг. Демонстрации проходили в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште.