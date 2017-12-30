Путин поздравил глав государств с Рождеством и наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом. Поздравления главы государства опубликованы на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

В поздравлении королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй Владимир Путин подчеркнул, что развитие российско-британского сотрудничества отвечало бы коренным интересам народов этих двух и всей Европы.

В поздравлениях канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, исполняющей обязанности федерального канцлера Германии и федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру глава государства подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы и выразил надежду на то, что в наступающем году Россия и Германия смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, что способствовало укреплению безопасности и стабильности в Европе и за её пределами.

В поздравлении на имя президента США Дональда Трампа отмечается, что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения.

"Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", – подчеркнул Владимир Путин.

В адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравлении глава Владимир Путин выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему. Президент России отметил, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока. Кроме того, президент подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики.

Глава государства также направил поздравление президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В нем Путин подчеркнул, что в уходящем году удалось не только в полной мере восстановить российско-турецкие отношения, но и заметно продвинуться вперёд в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей.

"Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надёжный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта", – говорится в послании.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и активной совместной работы по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Владимир Путин также поздравил с праздниками глав Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, КНР, Кореи, Кубы, Монако, Сербии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, ЮАР и Японии.

Президент Российской Федерации также поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, почётного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почётного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли, президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля и президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

Глава государства также направил поздравления Папе Римскому Франциску, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Сильвио Берлускони, Романо Проди, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего, Короля Хуана Карлоса I, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Герхарда Шрёдера и Тарью Халонен.