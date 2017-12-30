Посольство РФ в США опровергло обвинения в срыве визита американской делегации в Россию: сенатору из "черного списка" не дали визу

Российское посольство в Вашингтоне заявляет, что не создавало препятствий для визита делегации конгресса США в Россию, поскольку виза не была выдана только сенатору Джин Шахин, которая внесена в ответный "черный список".

"Попытка представить эту ситуацию, как если бы визит был отменен из-за российской стороны, полностью предвзята и не соответствует действительности", - приводит словам дипмиссии Интерфакс.

Сообщается, что посольство выдало визы всем членам делегации конгресса, кроме сенатора Шахин, которая фигурирует в российском "черном списке", составленном в ответ на подобные меры США в отношении российских парламентариев. При этом, российской стороной были предложены различные пути выхода из ситуации, в том числе достижение соглашения о выдаче виз парламентариям из "черных списков".

"К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - отметили в посольстве.

Там также подчеркнули, что Вашингтону неоднократно предлагалось отказаться от санкций как пагубного метода внешней политики.