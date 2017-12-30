Лукашенко рассказал, что очень переживает за Украину: "Очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что очень переживает за Украину и считает конфликт в этой стране важнейшей нерешенной проблемой.

"Если честно - это из личного - я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - цитирует президента агентство БЕЛТА.

По его словам, белорусы с украинцами "не просто соседи - а родные, братья".

"Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента. Лукашенко уточнил, что визиты прорабатываются как "в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие".