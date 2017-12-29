Названа самая прибыльная валюта 2017 года

Самой прибыльной валютой 2017 года стал мозамбикский метикал – его курс вырос вырос на 21% по отношению к доллару США, передает Bloomberg.

Следом за ним идут чешская крона (+18%) и польский злотый (+18%), сербский динар (+17,5%) и молдавский лей (+16,5%).

Худшим вариантом инвестиций среди валют, по словам аналитиков, стал узбекский сум, подешевевший на 60%.

Отмечается, что речь идет только о традиционных валютах, а не о популярных в последнее время криптовалютах, которые показали прибыль до 6000%.

Напомним, россиянам не раз советовали хранить деньги в той же валюте, в которой они получают доход и тратят их - в рублях.