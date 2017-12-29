Росстат: Инфляция в 2017 году составила минимальные за новейшую историю России 2,5%

Росстат предварительно оценил инфляцию в России в 2017 году в 2,5%.

"По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2017г. составит 100,4%, с начала года – 102,5% (в декабре 2016г. – 100,4%, с начала года – 105,4%)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

При этом в декабре в месячном выражении инфляция ускорилась до 0,4% с ноябрьских 0,2%.

В целом за 2017 год инфляция составила минимальное за всю новейшую историю России значение, при этом зафиксированный в 2016 году предыдущий минимум (5,4%) был превзойден более чем в два раза. В 2015 году рост цен равнялся 12,9%, в 2014 году -11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1% (показатель 2011 года был до 2016 года минимальным значением по инфляции).

Минэкономразвития ранее сообщало, что ожидает инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 2,5-2,8%. До этого ведомство прогнозировало инфляцию на уровне 2,7- 3,2%. Официальный прогноз Минэкономразвития, заложенный в бюджет - 3,2%.

Во многом рекордно низкая инфляция объясняется умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и продолжением спада реальных доходов населения, которые снижаются уже четвертый год подряд.